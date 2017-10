Kommentar Keine Ängste schüren

gebetet werden. Die Fragen einiger Bürger ließen aber durchblicken, dass der Standort an der Rollschuhbahn kritisch beäugt wird. Weil er direkt am Schulweg und den Sportanlagen liegt und damit – Achtung Totschlagargument! – unsere Kinder gefährdet sind.

Warum eigentlich? Wie kommt man zu der kruden Vorstellung, dass Asylbewerber an sich ein Auge auf Kinder werfen würden? Denn das wird ja implizit immer unterstellt. Dabei werden Mädchen und Jungs doch in allen Gesellschaften ganz besonders behütet, oft genug auch betüttelt. Auch und vor allem in den Ländern, aus denen viele Flüchtlinge nach Deutschland geflohen sind – vor Krieg und Terror.