Noch entfalten ein schmaler Trampelpfad und Kopfsteinpflaster am Aufstieg des Mühlwegs ihren antiquierten Charme – doch längst ist die Zeit reif für eine moderne, barrierefreie Wegführung auch für weniger mobile Stadtgäste. Die Marbacher dürfen sich freuen, dass mit einer Unterführung und interessanten Fußwegen an der Stadtmauer Träume wahr werden. Die Finanzierung des Aufzugs könnte zu einen tollen Gemeinschaftsprojekt werden: zu einem Symbol, dass es aufwärts geht.

Das Projekt wirkt so attraktiv, dass man ihm eine baldige Umsetzung wünscht. Aber noch heißt es für die Marbacher, sich in Geduld zu üben. Noch ist nicht sicher, ob nach dem Pfundhaus erst in der Fußgängerzone Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen. Der Gedanke liegt aber nahe, denn die Innenstadt braucht Impulse.