Kolumne Blickwinkel Zeit für Genuss

Marbach/Bottwartal - Sind Sie ein Genussmensch? Sieben von zehn Befragten antworten mit einem Ja - zumindest in Umfragen in Deutschland und Österreich. Allerdings können viele der Ja-Sager gar nicht richtig genießen. Zumindest wenn man Studien glaubt. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen denken bei der Schweinshaxe auf ihrem Teller spätestens nach dem dritten Bissen an ihren Cholesterinspiegel - und ruckzuck wird der Genuss zum Verdruss. Die anderen meinen, das Genuss sozusagen zeitlos, also auch auf die Schnelle erlebbar, ist. Und irren, denn genau darum geht es beim genießen: um Zeit, um Muße, um bewusstes Erleben.