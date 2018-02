Kolumne Blickwinkel Ungeschlagen

Benningen/Marbach - Seit Ende Oktober bin ich Neubürger von Benningen und pendle täglich über die Neckarbrücke nach Marbach. Früher hätte mir da Ungemach gedroht, wie ich am Donnerstag gehört habe, denn: Kommsch Du durch Heutingsheim o’grupft / Durch Beihinge’ o’gstupft / In Benninge’ o’gschlage / Kannsch in Marbach von Glück sage’!“ Ungerupft, ungestupft, ungeschlagen: Der schwäbische Volksmund überliefert hier die Legende von eher zupackenden bis gewalttätigen Zeitgenossen in den Gemeinden entlang des Neckars. Dieser Eindruck von den Benninger Rabauken bestätigte sich jetzt beim Kennenlernen im Rathaus nicht. Aber was man beim Neubürgerempfang nicht so alles lernt über seine neue Heimat! Die historische Neckarbrücke war bis zu ihrer Sprengung im April 1945 holzgedeckt, erzählte Bürgermeister Klaus Warthon.