Kolumne Blickwinkel Silvesterflucht

Weil es mit den Silvesterabenden nicht so richtig besser wurde – okay, nett war es in meinen Zwanzigern einmal im Stuttgarter Westen, als die rauchenden Gäste, während sich die Sekt- und Bierflaschen immer schneller leerten, trotzig beschlossen, im neuen Jahr so viel zu rauchen wie nie zuvor. Doch wer hält das schon Jahr für Jahr durch! So habe ich vor sieben Jahren einen radikalen Schnitt gemacht. Seit damals buche ich zum Jahreswechsel einen Flug nach Mallorca, verbringe Silvester – nein, nicht am Ballermann –, sondern bei Spaniern in der Hauptstadt Palma.