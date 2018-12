Kleinbottwar „Man kann gar nicht zu klein sein“

Zum 13. Mal veranstaltete die HG Steinheim-Kleinbottwar den Fackellauf mit ihren jüngsten Mitgliedern. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren machten sich am Donnerstag von der Bottwartalhalle auf den Weg zur Burg Schauberg. „Es macht unheimlich Spaß, dass sie immer noch bereit sind, das für uns hier zu machen“, bedankte sich Bernhard Fähnle von der HG Steinheim-Kleinbottwar bei Michael Graf Adelmann. Artig hatten die Kinder vor dem Eingang zum Burghof ihre Fackeln gelöscht und versammelten sich rund um Adelmann. Denn wie jedes Jahr las der Graf ihnen eine Weihnachtsgeschichte vor. Es ist ein wichtiger Teil des traditionellen Fackellaufs. In diesem Jahr lauschten die Kinder der Geschichte des kleinen Tannenbaums, der so schrecklich unglücklich ist, weil er viel zu klein ist. Keiner hat ihn mitgenommen in die Stadt. Mit Hilfe eines Vogels und anderer Freunde wird der kleine Tannenbaum dann aber aufgemuntert und freut sich schließlich am Heiligabend, als ihm das Jesuskind versichert: „Du bist nicht zu klein, du bist genau richtig, so wie du bist.“