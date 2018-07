Kleinbottwar/Handball Bruderduell und internationales Schmankerl

Ob Bruder Daniel und die SG die Partie als ebenso spaßig empfinden werden, bleibt abzuwarten. Immerhin kehrt mit Paddy Zieker nicht nur ein „alter“ Kleinbottwarer ins Bottwartal zurück, sondern auch der drittbeste Torschütze des TBV Lemgo in der abgelaufenen Saison. „Eines ist aber sicher“, so der 24-Jährige, „wenn es das Trainingsprogramm erlaubt, werde ich die Familie in dieser Zeit sicherlich auch zwischendurch immer mal kurz sehen.“

Was genau sich der Lemgoer Coach Florian Kehrmann in Sachen Handball und auch Freizeit für sein Team ausgedacht hat, weiß Patrick Zieker nicht. Sicher ist aber, dass der TBV Lemgo bereits vor seinen Trainingslager-Aufenthalt in Beilstein auch einen Zwischenstopp in Mundelsheim einlegen wird. Am Freitag, 20. Juli, findet in der Mundelsheimer Käsberghalle ein Vorrundenspiel des 53. Esslinger Marktplatzturniers statt – mit internationalem Flair wohlgemerkt. Um 19.30 Uhr trifft der TBV Lemgo Lippe dann auf den ungarischen Erstligisten Grundfos Tatabánya, der die vergangene Runde als Tabellendritter beendete. „Das wird sicherlich interessant, auch wenn ich Tatabánya überhaupt nicht kenne. Das ist mein erstes internationales Match überhaupt“, sagt Patrick Zieker. Seine Fans aus Marbach und dem Bottwartal dürfen sich also auf gleich zwei Premieren freuen: Auf ein schwäbisches Bruderduell und ein internationales Handball-Schmankerl.