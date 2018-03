Kleinbottwar Freundschaft ist wichtig – für Groß und Klein

Als „ein Feuerwerk von dem, was unsere Schule ausmacht“, bezeichnet Rektor Rüdiger Hezel das Programm. Der Abend findet in diesem Jahr zum ersten Mal im März statt. „ Im Sommer ist es immer so heiß gewesen“, argumentiert der Schulleiter, der nun mit dem anderen Wetterextrem leben muss. „Wir haben kurzzeitig überlegt, ob wir Glühwein ausschenken“, witzelt Hezel über die winterlichen Temperaturen. Doch die Stimmung im Saal ist bestens. Niedliche Feen und „wunderbare“ Monster sind auf der Bühne ebenso mit von der Partie wie die „Vier Elemente“, die körpersprachlich ausdrucksstark und mit auffälligen Kostümen von den Kindern interpretiert werden. Zu den Darstellern zählen auch Schüler der kooperativen Organisationsformen. Soll heißen: einige Paul-Aldinger-Schüler werden an anderen Orten, wo es Regelschulen gibt, wohnortnah zusammengefasst und gemeinsam mit deren Schülern im Sinne der Inklusion unterrichtet. So etwa in Erdmannhausen und in Kirchheim. Die Schüler aus Kirchheim sind es, die sich beim Kleinkunstabend den Abenteuern des Peter Pan widmen und so die Zuschauer unterhalten. Als Moderatoren-Duo treten Aline und Lara ins Rampenlicht und führen durch das Programm. Wie jemand sich aber fühlt, wenn er von seinen Mitschülern gemobbt wird, das kommt an dem Abend auch zur Sprache. Leicht bedrohlich wirkt das Szenario der 16 bis 20-Jährigen aus der Berufsschulstufe, die schließlich eindrucksvoll vorführen, wie es aussehen kann, wenn andere dem Opfer engagiert zu Hilfe kommen.

Und natürlich kommt auch die Bewegung nicht zu kurz: Mit Musik und Tanz verabschieden sich die eifrig und mit glänzenden Augen agierenden Schüler (Klassen 6, 8 und 9) im letzten Programmteil von ihrem begeisterten Publikum.