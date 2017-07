Kleinbottwar Erst ein Bier und dann zur neuen Rottweiler Attraktion

In zwei Gruppen wurden den Teilnehmern sowohl die Geschichte des Brauhauses als auch die momentan auf dem Getränkemarkt befindlichen Produkte gezeigt. Natürlich gab es auch einen Blick auf die Herstellung und Abfüllung des Gerstensaftes aus dem Schwarzwald. Nach einem deftigen Menü aus heimischem Lande führte der zweite Teil des Ausfluges nach Rottweil zum neuen Thyssen-Krupp Aufzugsturm. Dieser steht momentan in der Endphase des Baues, sodass keine Turmbesteigung, sondern nur eine Baustellenbesichtigung auf dem Boden möglich war. Trotzdem konnte sich die Gruppe einen Eindruck verschaffen, was da nach Bauvollendung geprüft und getestet werden kann. Mit dem Vorhaben, das Ganze nach Vollendung aus luftiger Höhe zu betrachten, trat die MAG Kleinbottwar den Rückweg ins Bottwartal an.