Kleinbottwar Die Übergangszeit währt schließlich 53 Jahre

Der erste Eintrag im Pfarrbericht anlässlich der Visitation der Kirchengemeinde Kleinbottwar am 21. und 22. Juli 1900 lässt allerdings vermuten, dass es das organisiertes Singen schon länger gibt: „Der Gemeindegesang ist für eine kleine ländliche Gemeinde unter der langjährigen Leitung des Schullehrers Westermayer gut. An Festtagen tritt ein seit 1898 bestehender gut geschulter gemischter Kirchenchor unter Leitung des Schullehrers Westermayer auf.“ Es folgte eine glanzvolle Zeit. Im Jahr 1920 war etwa zu lesen: „Für den Kirchenchor ist neuerdings viel Interesse vorhanden und es steht zu hoffen, dass auch weniger bekannte Choräle durch ihn in der Gemeinde bekannt gemacht werden können, da die Bevölkerung musikalisch begabt ist.“

Johannes Decker wurde schließlich am 1. Dezember 1963 „für eine Übergangszeit“ bei der Kirchengemeinde Kleinbottwar angestellt. Jeden Mittwoch kam der Kirchenmusik-Student von Marbach mit dem Fahrrad nach Kleinbottwar, um mit den Sängern im Alter von 15 bis 70 Jahren zu üben. „Es zeigte sich bald, dass Johannes Decker nicht nur ein begnadeter Musiker von großem Können war“, so der frühere Pfarrer Friedrich Hörger zum 40-jährigen „Dienstjubiläum“. „Sein Charme, Humor und sein Glaube gaben der Singstunde einen besonderen Gehalt.“