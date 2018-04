Kleinbottwar Damals wie heute der Wohltätigkeit verpflichtet

Mit rund 70 Frauen wurde gefeiert, mit dabei die Kreisvorsitzende Andrea Jäger und die Kleinbottwarer Ehrenvorsitzende Ellen Waters mit ihrem Mann Manfred, der als einziges männliches Mitglied und natürlich als Ortsvorsteher ein Grußwort sprechen durfte, ebenso Bürgermeister Thomas Winterhalter und Pfarrer Volker Hommel. Als vierter Mann im Bunde lockerte Ludger Hoffkamp als Clown Kampino das Programm mit seinen Zaubereien auf und schaffte es tatsächlich, alle 70 Anwesenden im Lauf des Abends richtig mit dem Vornamen anzusprechen.

Als weitere Programm-Highlights wurde das Internationale Landfrauenlied gesungen und in einem Bildervortrag von Karin Schäfer auf die 70 Jahre währende Geschichte des Landfrauenvereins Kleinbottwar zurück geschaut. 1948 gab es in Deutschland die Währungsreform mit der Einführung der D-Mark und der Porsche 356 fuhr auf den damals noch weit weniger ausgebauten Straßen. Die Luftbrücke mit „Rosinenbombern“ versorgte das von Westdeutschland abgeschnittene Berlin. International war die Gründung des Staates Israel bedeutsam.

So landete man nach der Rundreise durch die Geschichte des Landfrauenvereins in bewegten 70 Jahren wieder in Kleinbottwar beziehungsweise im Forsthof. Gudrun Stiefel durfte zufrieden feststellen: „Wir haben zwar schon 70 Jahre auf dem Buckel, aber wir sind immer noch fit und ,Up to date‘, agil und voller Tatendrang!“