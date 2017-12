Kleinbottwar Bunte Geschichten und gaaanz viel Bewegung

Mit flotten Sprüchen und klaren Ansagen hält Jini die kleine Meute, die an diesem Nachmittag aus 16 Kindern zwischen fünf und sieben Jahren besteht, auf Trab – und unter Kontrolle, was bei dieser Anzahl an Kids keine so einfache Aufgabe ist. Doch die Betreuerin weiß auch zu motivieren: Die Übungen verpackt sie beispielsweise in Geschichten, diesmal in die von Bob dem Baumeister. „Ich kenne im Disneychannel inzwischen glaube ich jede Kinderserie“, stellt Janine Klinger lachend fest, schließlich „muss ich da ja mitreden können“.

Und so will Bob der Baumeister heute ein Haus bauen. Um die Steine zu besorgen müssen die Kids aber erst über den Berg (Parcours) in den Steinbruch gelangen. Hier können sie die Steine (riesige Playmobilklötze) abklopfen (mit einem Ball abwerfen) und dann auf einen Lkw (Mattenwagen) laden. Und bei der nächsten Übung wird aus den Steinen nach dem anstrengenden Transport ein Haus gebaut – bis letztlich die Walze namens Rollo die Straße dorthin ebnet. Und wodurch ließe sich das besser nachahmen, als durch viele, viele Purzelbäume? Einen solchen darf jedes Kind machen, das beim Fangespielen von den Jägern – den „Bobs“ – berührt wird. „Und beim Purzelbaum immer auf den Bauch gucken“, erklärt Jini den Kleinen, die mit Feuereifer bei der Sache sind.

Nach einer Stunde verabschieden sich die Sprösslinge mit einem Sprung für ein „High-Five“ von Jini, danach beginnt dirtekt das Training für die Drei- und Vierjährigen. „Mit der Zeit ist die Nachfrage immer größer geworden, gerade bei den Älteren“, freut sich Klinger. Da tat es auch keinen Abbruch, dass sich das anfangs als Kindersportschule (KiSS) angebotene Programm nicht weiterführen ließ. Dafür wäre ein Gütesiegel notwendig gewesen, das der TSG wegen hoher Anforderungen bei den Hallenzeiten oder der Anzahl der Trainingsstunden pro Woche nicht bekommen hätte. Auch der finanzielle Aufwand wäre hoch gewesen. „Das Grundgerüst haben wir uns aber erhalten, und bei der Aufteilung nach dem Alter der Kinder sind wir nun variabler“, sagt die Diplom-Sportwissenschaftlerin Janine Klinger, die – wenn sie nicht gerade mit den Kindern trainiert – in einer Praxis für Physiotherapie in Bittenfeld arbeitet. Dazu ist sie leidenschaftliche Handballerin und Co-Trainerin bei der HG Steinheim-Kleinbottwar.

Und wer weiß: Vielleicht entscheidet sich ja auch eines der „KiSten“-Kinder später einmal für den Handballsport. Durch die zahlreichen TSG-Angebote stehen jedenfalls viele Wege offen. „Wir hoffen natürlich, dass die Kinder dabei bleiben. In welche Richtung das geht, überlassen wir aber komplett ihnen“, sagt die Betreuerin. Profitieren von dem Nachwuchsangebot sollen schließlich alle Sport-Abteilungen des Vereins.