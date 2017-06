Kleeblatt Erdmannhausen Grillfest mit erfrischender Überraschung

Die Tische waren einladend dekoriert mit farblich abgestimmten Nelkenstöckchen, und am Klavier begleitete Gisela Sautter mit allseits bekannten fröhlichen und erquickenden Liedern, die gerne mitgesungen wurden und zu Beginn den Saal zum Klingen brachten. Die beiden gut beschäftigten Grillmeister Werner Kleinknecht und Jörg Straub hatten allerdings am heißen Grill im Innenhof wenig Zeit für Erfrischungen. Sie sorgten dafür, dass Nachschub ans Buffet kam, und die Gäste freuten sich über die reichliche Auswahl an Grilladen, Salaten und Brotsorten.

Eine freudige Überraschung wurde hinterher noch mit einem erfrischenden Nachtisch geboten: ein Schälchen Eis mit Erdbeeren und Sahne – wer wollte da „Nein“ sagen?! – und immer wieder musikalisch untermalt mit vertrauten Stücken am Klavier.