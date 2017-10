Erdmannhausen - Dass der Ausflug nach Ludwigsburg zur Kürbisausstellung bei derart herrlichem Herbstwetter stattfinden würde, hatte noch am Vormittag kaum jemand gedacht, denn der Tag begann mit grauem und wolkenverhangenem Himmel. Aber schon als am frühen Nachmittag alle Kleeblatt-Ausflügler mitsamt Rollstühlen und Gehhilfen in den drei Rot-Kreuz-Bussen untergebracht wurden, schien die Sonne und begleitete dann auch fortan die gesamte Ausfahrt.