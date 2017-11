Kirchberg Zwei Funkmasten rücken in den Fokus

Beantragt wird die „Errichtung einer Funkübertragungsstation mit einem Schleuderbeton-Antennenmast“ im Gewann Hutzeläcker. Wie der Bürgermeister Frank Hornek erklärt, wurde das Gesuch von einem Telekomableger eingereicht. Der gewünschte Standort befinde sich an der Ortsausfahrt in Richtung Aspach. Wobei das Ganze nicht wirklich neu sei. Vor zwei Jahren habe der Antrag schon einmal vorgelegen. Allerdings habe der Gemeinderat damals befunden, dass der Mast zu nah an der Wohnbebauung gelegen sei und besser 200 Meter weiter abgerückt werden soll. Genau diese Vorgabe sei nun mit dem neuerlichen Gesuch berücksichtigt worden. Allerdings sei die Übertragungsstation jetzt so konzipiert, dass sie nicht mehr 30, sondern 36 Meter hoch ausfallen solle. Was die Verwaltung dem Gremium in der Sache empfiehlt? „Wir stellen den Bauantrag vor, der Gemeinderat entscheidet dann“, sagt Frank Hornek.

Wobei der Bürgermeister auch keine falschen Hoffnungen machen will. Die Mitsprache-Möglichkeit der Räte sei in baurechtlicher Hinsicht gering. Die Tür sei da vom Gesetzgeber recht weit geöffnet worden. Wenn die Kommune also je das Vorhaben verhindern wollte, müsse das eher über das Gelände geschehen, auf dem der Mast errichtet werden soll. Das gehört nämlich der Gemeinde und müsste erst an das betreffende Unternehmen verpachtet werden. Sollte man das Areal aber nicht für diesen Zweck hergeben, muss das auch nichts heißen. „Dann könnten sie einfach auf den Acker daneben gehen“, stellt der Rathauschef fest. Oder auch näher an die Bebauung heranrücken. Frank Hornek gibt aber auch zu bedenken, dass der Wirbel um die Mobilfunkstationen für ihn auch ein gewisses „Gschmäckle“ habe. „Jeder läuft ja mit einem Handy rum“, sagt er. Trotzdem wolle niemand vor der eigenen Haustür einen Masten haben.