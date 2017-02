Kirchberg Zukunkft des BdS steht auf dem Spiel

Anders als vor zwei Jahren wird Wolfgang Bezner heute definitiv nicht mehr antreten. „Dann ginge es ja immer so weiter bis ich irgendwann umfalle“, sagt der Kirchberger, der seit acht Jahren an der BdS-Spitze steht und zuvor bereits sechs Jahre lang Vize war. Es sei nun wichtig, einen Schlussstrich zu ziehen, meint er. Schließlich habe er im familiären Umfeld gerade und auf Sicht viel zu tun. Auch seine Frau Kornelia führt darum ihr Amt als Schriftführerin nicht mehr fort. Zumindest hier ist eine Nachfolge in Sicht. „Es geht also nur noch um die Nachfolge des Vorsitzenden“, sagt Bezner.

Wobei „nur noch“ stark untertrieben ist. Denn findet sich kein Nachfolger, steht der BdS in Kirchberg vor dem Aus. Noch nicht unmittelbar, aber in absehbaren Schritten: Findet sich heute Abend keine Lösung, würde in zwei bis drei Monaten eine weitere Sitzung folgen. Dann müssten zwei Drittel der Mitglieder anwesend sein – eine hohe Hürde für den fast 60 Mitglieder starken Zusammenschluss. Gelingt das nicht, wäre eine dritte Sitzung notwendig.