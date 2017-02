Kirchberg Zug nach Backnang in Startlöchern

Die Bahn weist darauf hin, dass zwischen Kirchberg und Backnang Ersatzbusse eingesetzt werden. Die Busse halten in Backnang am Zentralen Omnibusbahnhof, in Erbstetten in der Ortsmitte und der Burgstaller Straße, in Burgstall in der Rötesiedlung, im Kelterweg und am Bahnhof sowie in Kirchberg in der Burgstaller Straße, am Rathaus, am Bahnhof und an der Murrbrücke. „Die zusätzlichen Ersatzfahrten der Linie 455 für die S-Bahn zwischen Burgstall und Backnang verkehren in dieser Zeit nicht“, teilt die Bahn mit. Außerdem macht das Unternehmen darauf aufmerksam, dass Fahrräder in den Ersatzbussen nicht transportiert werden können. Einzelheiten zu den Änderungen finden Fahrgäste unter www.s-bahn-stuttgart.de. Der persönliche Fahrplan für die Bauzeiten stehe im Netz unter www.bahn.de/persoenlicherfahrplan zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter Telefon 07 11 / 20 92 70 87 (montags bis freitags, 8 bis 19 Uhr) sowie unter der Service-Nummer der Bahn 01 80 / 6 99 66 33.