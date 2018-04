Kirchberg Weiterer Schritt in Sachen Steinbruch erfolgt

Kirchberg - Die in Zwingelhausen geplante Erweiterung des Steinbruchs für die Firma Lukas Gläser und den in diesem Zuge angedachten Neubau der Baumit GmbH in unmittelbarer Nachbarschaft wird nun auch Thema in der Verwaltungsgemeinschaft Backnang sein. Das hat der Kirchberger Gemeinderat am Donnerstagabend mit seinem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss entschieden. Somit wird in der nächsten Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft am kommenden Mittwoch, 25. April, über diesen ersten Schritt der beantragten Änderung des Flächennutzungsplans beraten werden.