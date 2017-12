Kirchberg Vom weißen Rössl bis in den Sperrbezirk

Nach der anschließenden Pause öffnete sich der Vorhang zum zweiten Teil, und getreu dem Motto „Rock und Pop“ zeigte sich die Bühne in Nebel und bunten Farben. Peter Maffay gilt als einer der erfolgreichsten Musiker deutscher Sprache, und mit dem Medley „Peter Maffay!“ erklangen dann auch einige seiner größten Hits. Unter den Größen der Rock- und Popgeschichte darf die schwedische Popgruppe ABBA nicht fehlen, und mit „The way old friends do“ konnten die Kirchberger Musikanten ein nicht ganz so bekanntes Musikstück der Band vortragen. „80er Kult!“ erfüllte dann auch den Anspruch, die neue deutsche Welle durch die Halle gehen zu lassen. Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“, „1000 mal berührt“ oder auch „Sternenhimmel“ animierten das Publikum zum Mitsingen und Mitklatschen. Das offizielle Ende des Programms bildete „Ich bin ich“ von Rosenstolz, gesanglich vorgetragen von Lena-Marie Knoll, die mit ihrer kraftvollen Stimme auch diesmal wieder das Publikum begeistern konnte. Mit der geforderten Zugabe „Thank you for the music“ und dem traditionellen musikalischen Weihnachtsgruß verabschiedete sich das Orchester in die Winterpause.