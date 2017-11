Kirchberg - Ein Unbekannter brach in der Königsberger Straße in Kirchberg am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr die Hauseingangstüre auf. Vermutlich als der Eindringling bemerkte, dass die Hausbewohner anwesend waren, flüchtete der Unbekannte. Zeugen, die am Mittwochabend Verdächtiges bemerkt haben, erreichen die zuständigePolizei Telefon 0 71 91/90 90.