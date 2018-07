Kirchberg Überwältigender Einsatz hilft Kindern

Schon die Jüngsten sind eifrig um den Rundkurs gerannt oder auch gegangen, hat Kirsten Allgayer vom Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum beobachtet. Die Sozialpädagogin hat wie die Mitarbeiter von Unicef ihre Einrichtung vorher in der Schule vorgestellt. Die Kinder wussten also, für wen und warum sie sich so angestrengt haben. Bis zu vier Sponsoren pro Kind machten die traumhafte Summe möglich. Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten spendeten pro Runde einen vorher ausgemachten Betrag. Weil auch einige Geschwisterkinder mitgelaufen sind, waren wohl um die 150 Kinder auf den Beinen. Der Einsatz für die gute Sache hat sich gelohnt. Zu gleichen Teilen wird das Geld jetzt an Unicef und den Kinderhospizdienst gespendet. Gestern war Kirsten Allgayer noch einmal in Kirchberg, um sich bei den Schülern persönlich zu bedanken. Von Unicef gab es Pokale, Medaillen und Urkunden für die fleißigen Renner.

Gemäß dem Motto „Schule ist mehr als Lernen“ erfahren so schon die Grundschüler, wie wichtig soziales Engagement ist. Kindern, denen es nicht so gut geht, kann geholfen werden. Beim Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum in Backnang werden Familien begleitet, ab dem Zeitpunkt der Diagnose bis über das Sterben und den Tod hinaus, auch wenn Eltern betroffen sind. Die Fortbildung von Lehrern und Pflegekräften sowie Besuche in Kindertagesstätten und Schulen gehört zu den wichtigen Aufgaben des kostenfreien Dienstes. Denn, wie es in der Broschüre von Sternentraum heißt: „Wenn ein Kind oder Jugendlicher dem Sterben und Tod in seinem eigenen Umfeld begegnet, kann dies zu einer großen Verunsicherung führen.“