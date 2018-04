Kirchberg Sportliches Durchhaltevermögen bescheinigt

Landrat Richard Sigel zog in seiner humorvollen Ansprache Parallelen zum Sport. Passend zum Jahr der Fußball-WM spielte er darauf an, dass Hornek nicht nur ein Hattrick gelungen sei, was auch schon 16 Prozent der Bürgermeister in der Region geschafft hätten. Aber eine vierte Amtszeit, „das ist etwas ganz außergewöhnliches in der Kommunalpolitik“, das schafften bisher nur sechs Prozent. Er kenne Hornek schon seit Beginn der Amtszeit, als er Verkehrsdezernent gewesen sei, freue sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit und überreichte dem Bürgermeister passend zur WM-Jahr ein Fußballtrikot.