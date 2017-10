Kirchberg Spannend, aber auch enorm lehrreich

Kirchberg - Große Aufregung am Dienstagmorgen bei den Schülern der vierten Klasse in Kirchberg: Beim Blaulichttag in der Gemeindehalle von Kirchberg gewährten Feuerwehr und DRK den Kindern Einblicke in ihre Arbeit. Die beiden vierten Klassen durften zunächst Vorträgen lauschen.