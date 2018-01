Kirchberg Schultes verspricht keine Wunder

Selbst in der Hand hat die Kommune hingegen, wie es mit der Gemeindehalle weitergeht. Die ist in die Jahre gekommen. „Erforderlich ist eine Komplettsanierung“, erklärte Frank Hornek. Ihm schwebt dabei die Erweiterung des Eingangsbereichs hin zu einem großzügigen Foyer vor. Dieses könnte dann als Schulmensa und Veranstaltungsraum dienen. Dafür müssten mehr als drei Millionen Euro in die Hand genommen werden. Das Projekt solle nach Möglichkeit mittelfristig angegangen werden.

Eventuell werde die Kommune auch eine weitere Kita an den Start bringen. Räumlichkeiten dafür wären im Gebäude B der Schule vorhanden. Doch diese Karte spiele man nur, wenn der Bedarf vorhanden sei. So abwegig ist das aber nicht. Denn: „Keine der umliegenden Gemeinden hatte so hohe Geburtenzahlen in den vergangenen drei Jahren wie Kirchberg“, erklärte Frank Hornek. Einzigartig in Baden-Württemberg sei sogar das Programm Kiga-Plus. Hier werde der älteste Kindergartenjahrgang in einer Gruppe zusammengefasst, um die Kids optimal auf die Schule vorbereiten zu können.

Der Bürgermeister machte ferner darauf aufmerksam, dass Kirchberg in den 24 Jahren unter seiner Regie unter anderem schuldenfrei geworden sei, einen S-Bahn-Anschluss bekommen und die Ortskernsanierung vorangetrieben habe. Gleichwohl: „wunder was“ für die Zukunft wolle er nicht versprechen. Er habe durch all seine bisherigen Amtsperioden erreichen wollen, dass die Leute so gerne wie er in Kirchberg leben. „Und das soll auch das Ziel für die nächsten acht Jahre sein.“