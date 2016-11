Kirchberg Die S-Bahn fährt frühestens Ende Januar wieder

Das genießt auch bei der Bahn „höchste Priorität“. Allerdings muss das Unternehmen nun den Zeitplan korrigieren. Kurz nach dem Vorfall hatte ein Sprecher angekündigt, dass bis Ende des Jahres oder Anfang 2017 die ramponierte Brücke abmontiert und eine Behelfsbrücke eingebaut werden soll. „Aktuell ist die Wiederinbetriebnahme des Eisenbahnbetriebs frühestens Ende Januar 2017 vorgesehen. Dieser Termin ist aber noch nicht abschließend gesichert“, heißt es jetzt in einer Stellungnahme der DB Netz AG auf eine Anfrage, die die FDP im Verband Region Stuttgart (VRS) gestellt hat. Das Thema steht am Freitag im Verkehrsausschuss des VRS auf der Tagesordnung.

Diese Entwicklung hat Frank Hornek fast schon kommen sehen. Die Formulierung „Anfang des Jahres“, die die Bahn zunächst gewählt hatte, sei ja ein dehnbarer Begriff. Außerdem stünden bald die Feiertage vor der Tür, zwischen denen erfahrungsgemäß nicht viel passiere. Die Pendler müssen sich folglich weiter in Geduld üben. Für sie sei das Ganze vor allem deshalb unangenehm, weil die Fahrt nun länger dauere, erklärt der Kirchberger Bürgermeister. Allerdings können sie nicht damit rechnen, dafür entschädigt zu werden.

Auch das geht aus der Antwort auf die FDP-Anfrage beim Verband Region Stuttgart hervor. Die Liberalen hatten sich erkundigt, ob die Nutzer der S4 Ansprüche gegenüber der Versicherung des Unfallverursachers geltend machen können – „weil die beispielsweise mit einer Jahreskarte gebuchten Leistungen nicht mehr erfüllt werden beziehungsweise durch den Umstieg auf den PKW zusätzliche Kosten entstehen“. Die VRS-Geschäftsstelle weist jedoch unter anderem darauf hin, dass Kunden, die von Burgstall nach Backnang oder in umgekehrter Richtung fahren möchten, alternativ die Buslinie 455 nutzen könnten. Diese sei im Rahmen des Schienenersatzverkehrs verstärkt worden. „Die Buslinie 455 wurde so erweitert, dass alle in Burgstall ankommenden und abfahrenden S4-Züge Anschluss von und nach Backnang haben. Die zusätzlichen Fahrten des Schienenersatzverkehrs halten nur in Backnang, Burgstall Bahnhof und Murr“, erklären die Verantwortlichen beim VRS. Zudem könnten Fahrgäste, die sonst mit der S4 unterwegs sind, mit ihren Tickets auch andere Routen ohne Aufpreis wählen – selbst wenn die Strecke durch mehr Tarifzonen als üblich führe. Ferner dürften Kunden mit zeitlich beschränkten Fahrscheinen bis zu 30 Minuten früher in den Zug steigen. Überdies könne der Abschnitt zwischen Burgstall und Backnang wie gehabt per Kurzstrecken-Ticket befahren werden. Weitere Ansprüche ließen sich aus den Bestimmungen des VVS nicht ableiten.