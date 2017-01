Kirchberg Noch ein Ex-Schlecker wirft das Handtuch

Das erste Jahr lief noch ohne Probleme. In der Welle der Solidarität, von der auch die von der Gewerkschaft Verdi unterstützten Drehpunkt-Märkte profitierten, kamen noch viele Kunden in die kleine Drogerie in der Kirchberger Ortsmitte. „Am Ende des ersten Jahres kam der erste Einschnitt“, erinnert sich die Großbottwarerin: Eine benachbarte Metzgerei machte dicht. Viele der Kunden hatten den Einkauf dort mit einem Besuch in der Drogerie verbunden. „Da blieb ein Viertel von ihnen weg“, sagt Brosi.

Der letzte Schlecker-Nachfolger im Kreis

Und so seien es Jahr für Jahr immer weniger Kunden geworden, erzählt die Geschäftsfrau. Sonya Brosi bemühte sich, ihren Markt zu etwas Besonderem zu machen, ihn abzuheben von den düsteren Schlecker-Zeiten. Sie setzte auf einen – verglichen mit den alten Schlecker-Filialen – hellen, freundlichen Laden, bot zum Beispiel Präsentkörbe mit Wein an und informierte sich immer auf Fachmessen über neue Trends. Doch auch das reichte zum Schluss nicht mehr aus.

Immerhin: „Brosi’s Drogerie & mehr“ hielt sich länger als viele Drehpunkte. Wie es mit den einstigen Kolleginnen weiterging, hat Brosi immer verfolgt – und nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie von den genossenschaftlich organisierten Läden nicht allzu viel hält.

Mit Brosis Drogerie schließt der letzte Schlecker-Nachfolger im Rems-Murr-Kreis. Der Drehpunkt in Schwaikheim machte im vergangenen Sommer zu, die letzte Drehpunkt-Filiale im Kreis, die in Welzheim, im Oktober. Eine Filiale im Bietigheimer Stadtteil Buch im Landkreis Ludwigsburg schloss erst im November. Jetzt sind von den ursprünglich acht Drehpunkten nur noch drei Filialen übrig geblieben: in Erdmannhausen, in Ludwigsburg-Hoheneck und in Stetten am kalten Markt im Kreis Sigmaringen.

Sonya Brosi bereut nichts

Nur für eine ganz kurze Zeit wird Sonya Brosi noch in ihrem Laden sein, um die restlichen Bestände zu verkaufen. „Auch die Ladeneinrichtung muss weg – Regale, Kasse und Theke, alles“, sagt sie. Schon im Februar tritt sie eine neue Stelle als Marktleiterin bei einer Drogeriekette an.

Auch wenn wohl doch ein wenig Wehmut mitschwingt, wenn Sonya Brosi davon erzählt, dass sie bald die Glastüren ihrer Drogerie in der Kirchberger Ortsmitte für immer schließen wird: Die vergangenen vier Jahre als eigene Chefin bereut die Großbottwarerin keineswegs. „Ich habe in dieser Zeit Erfahrungen gemacht, die mir als Angestellte nicht möglich gewesen wären“, stellt Sonya Brosi fest.