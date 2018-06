Kirchberg Musiker spielen sich in Ohren und Herzen

Die Brenz Band brachte die Besucher zum Mitklatschen und Mitsingen. Da wurden Arme in der Luft geschwenkt, und Füße wippten im Takt. Da wurde gelacht, als Horst Tögel die Musiker mit ihren Eigenheiten vorstellte, etwa Ralf, „unser größtes Schlitzohr“, der in Beirut kurzerhand mit einer Politikergattin einen Walzer getanzt habe, oder Keyboarder Harald, der in China die ebenso endlosen wie unverständlichen Trinksprüche irgendwann mit schwäbischer Diplomatie unterbrach. „Salva“ alias Salvatore dagegen hätte man eigentlich gar nicht vorstellen müssen, denn mit Italo-Charme, kehligem Adriano-Celentano-Bass und überschäumender Lebensfreude sprach er für sich. Und Schlagzeuger Bernd legte zur Begeisterung des Publikums ein paar Soli hin, dass die Kelter regelrecht bebte. Akkordeons, Geige, Flöte und mehrere galizische Dudelsäcke sorgten für ein vielfältiges Klangbild, das Repertoire umfasste sowohl internationale Folklore als auch Schlager, Pophits, Volkslieder und die VfB-Hymne. Und gleich zweimal gab es ein Geburtstagsständchen. Eines für die Schwiegermutter eines der Musiker, das andere sang das Publikum spontan für den Keyboarder Harald, der erzählte, er habe vor elf Tagen ebenfalls Geburtstag gehabt.