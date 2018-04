Kirchberg - Einem Motorradfahrer ist Rollsplitt auf der Fahrbahn am Dienstagabend zum Verhängnis geworden. Der 32-Jährige war auf der K 1835 zwischen Kirchberg und Affalterbach unterwegs, als er in einer scharfen Kurve die Kontrolle verlor und stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.