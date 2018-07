Kirchberg - Auf der Kreissstraße 1834 hat es am Montagabend kurz nach der Schweißbrücke von Steinheim kommend in Richtung Kirchberg einen größeren Unfall zwischen einem Skoda und einem Lkw mit Muldenanhänger gegeben. Dabei kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab und rutschte in die Murr. Die Kreisstraße wird deshalb noch für einige Zeit gesperrt bleiben, heißt es gegen 20 Uhr. Die Einsatzkräfte haben einen Kran angefordert, um den im Fluss liegenden Lkw zu bergen.