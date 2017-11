Kirchberg Kirchberg bekommt einen Wochenmarkt

Dennoch hat die Kommune nun gehandelt und kann mit einem Lichtblick in puncto Versorgung mit frischen Lebensmitteln aufwarten: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom Donnerstag der Einrichtung eines kleinen Wochenmarktes zugestimmt. Der wird nach den derzeitigen Planungen ganz zentral, zwischen Rathaus und Kirche, angesiedelt sein. Der Pfarrer sei informiert, sagte der Bürgermeister. Start des Wochenmarktes ist bereits am 6. Dezember. Öffnen soll er um 9 oder 10 Uhr, Marktschluss ist um 13 Uhr. An drei Marktständen wird frisches Gemüse, Käse und auch Wurst angeboten.

Die Initiative zur Einrichtung des Wochenmarktes ging von der Gemeinderätin Gudrun Wilhelm von der Freien Liste Kirchberg aus. „Ich bin froh, dass drei Marktbeschicker nach Kirchberg kommen wollen. Nun hoffe ich sehr, dass die Kirchberger auch so viel dort einkaufen, dass sich das Ganze für die Anbieter lohnt.“ Denn unabhängig davon, wie sich die Lebensmittelversorgung in Kirchberg mit einem Supermarkt entwickelt, soll der Wochenmarkt auf alle Fälle Bestand haben. „Außer der Versorgung mit frischen Lebensmitteln spielt ja auch der kommunikative Aspekt eine Rolle. Der Wochenmarkt könnte so zusätzlich ein schöner Treffpunkt werden“, hofft Gudrun Wilhelm. Dies ist vor allem auch für die älteren Bürger interessant, die nicht ohne weiteres in einen der Nachbarorte zum Einkaufen fahren können.