Kirchberg - Eine Katzenbesitzerin hat am Sonntag eine traurige Feststellung machen müssen: Ihr Kater verhielt sich merkwürdig, hinkte und konnte nicht mehr springen. Sie ließ ihr Tier untersuchen, wobei sich herausstellte, dass sich in dessen Körper zwei Geschosse einer Luftdruckwaffe befinden. Nach Auskunft der behandelnden Ärztin befindet sich ein Geschoss bereits seit längerer Zeit im Körper des Katers. Hinweise über den Schützen sind bislang nicht bekannt. Personen, die in letzter Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 0 71­91 / 90 90 in Verbindung zu setzen.