Kirchberg/Judo Guido Kramer schafft die Qualifikation

Für die Meisterschaften sieht sich Kramer eher in der Außenseiterrolle. „In meiner Gewichtsklasse kämpft der Gewinner der Weltmeisterschaften von 2017 und der Drittplatzierte der WM. Das wird auf jeden Fall spannend.“ Nun startet für Kramer die Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften. „Nach dem Pokal ist vor der Deutschen“, schmunzelte er.

Nicht so gut lief es für Kramers Teamkollegen Steffen Hoffmann. In seinem ersten Kampf zog sich der Steinheimer Judoka eine Verletzung am Auge zu, welche seine Sicht erheblich einschränkte. „Das war wirklich Pech“, sagte Trainerin und Organisatorin Trixi Kästle.

Mit dem Turnier an sich zeigten sich die Steinheimer zufrieden. „Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team“, so Kästle. „Alle helfen mit, das macht die Sache weitestgehend entspannt.“ Bereits am Freitag hatte das motivierte Team mit dem Aufbau begonnen, und auch während der beiden Turniertage lief alles wie am Schnürchen. Von den Besuchern kam zudem nur positives Feedback. „Besser kann es gar nicht laufen. Mit dem dritten Platz von Guido ist das Wochenende für uns perfekt.“