Kirchberg Glockengeläut als Lärmbelästigung? – Rat sagt „nein“

Kirchberg - Auch in seinem 24. Jahr als Bürgermeister von Kirchberg gibt es für Frank Hornek noch Themen, die für ihn gänzlich neu sind. Das merkte der Rathauschef in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, als er zum Tagesordnungspunkt Bausachen überleitete – sonst ein eher unspektakuläres Themenfeld. Diesmal aber ging es um die katholische Kirche in der Gemeinde, genauer gesagt um ihre Glocken. Denn die sollen künftig deutlich häufiger läuten und wohl auch hörbarer: So möchte die Kirchengemeinde den Turm von St. Michael erweitern, damit statt einer bald vier Glocken darin Platz finden. Neben einer neuen Stahlkonstruktion ist auch eine Schallabdeckung vorgesehen.