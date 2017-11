Kirchberg Gespräch mit Markt-Betreiber auf Zielgeraden

Wenn alles glattläuft, müssen die Kirchberger allerdings nicht mehr allzu lange in die Nachbarschaft pendeln, um ihre Einkäufe zu erledigen. In der Sache würden seit Monaten Gespräche geführt, betont Frank Hornek. Und mit einem potenziellen Betreiber seien die Verhandlungen auch schon auf der Zielgeraden angelangt. Sollte es am Ende tatsächlich zu einer Übereinkunft kommen, könnte der Betrieb im Optimalfall im Frühjahr wieder starten, kündigt der Bürgermeister an. Dann würden die Kunden den Markt vermutlich kaum noch wiedererkennen. Wenn nämlich ein neuer Mieter einzieht, werde der Eigentümer Geld in das Gebäude stecken, sagt Frank Hornek. Und zwar nicht zu knapp. Es gehe dann um eine Millioneninvestition. Zuletzt habe eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern zur Verfügung gestanden. Nun stehe eine Erweiterung auf circa 1000 Quadratmeter im Raum. Die Genehmigung für diese Expansion wäre aus Sicht des Rathauschefs unproblematisch. Der Eigentümer der Immobilie habe vor etwa drei Jahren bereits eine Bauvoranfrage für das Projekt gestellt, die von den zuständigen Behörden positiv beschieden wurde.

Wer in dem erweiterten Gebäude seine Produkte feilbieten würde, mag Frank Hornek nicht preisgeben. Er gibt zu bedenken, dass das Ganze nicht in trockenen Tüchern sei. Und es helfe niemandem weiter, sich jetzt dazu zu äußern, wo der Deal erst zu 90 Prozent steht – also immer noch scheitern kann. Genauso zurückhaltend reagiert der Schultes auf die Frage, ob noch andere Kandidaten im Rennen sind. Auch dazu wolle er keine Auskunft geben, sagt er.