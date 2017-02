Auf einem Abstiegsrang hat die SVG Kirchberg in der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr überwintert. 14 Punkte fuhr die Elf bislang ein und ist somit Drittletzter. Allerdings hat man ein Spiel weniger als die direkten Konkurrenten absolviert und liegt in Schlagdistanz. „Zufriedenheit unter dem Weihnachtsbaum ist bei uns seit jeher eine Seltenheit“, nimmt Trainer Björn Kugler den Ist-Zustand mit Galgenhumor, wirkt aber mit Blick auf die zweite Saisonhälfte durchaus zuversichtlich: „Schlechter kann es eigentlich nicht laufen“, findet er und fügt an: „Die Qualität der Liga ist nicht derart hoch, dass wir in Panik geraten müssten.“ Das lief gut

Wenn Tore und Punkte die harte Währung des Fußballsports sind, dann waren es bei der SVG eher die weichen Faktoren, die Anlass zur Zufriedenheit gegeben haben. „Das Vereinsleben ist intakt und das kameradschaftliche Miteinander stimmt absolut“, urteilt Kugler. Dies drücke sich auch in der guten Trainingsbeteiligung aus: „Angesichts unserer sportlichen Schwierigkeiten ist das keine Selbstverständlichkeit“, stellt der Coach heraus. Auch kämpferisch könne man dem Team keinen Vorwurf machen. Das lief nicht gut

„So gut wie alles andere“, sagt Kugler mit bitterer Selbstironie. „Wir sind schon extrem schlecht gestartet und mussten ganz lange auf unseren ersten Dreier warten“, erinnert er sich zurück. Zwar verlief der Saisonauftakt mit einem Remis gegen Topteam Oberbrüden verheißungsvoll, doch dann folgte ein langes Darben. Erst im November feierten die Kirchberger in Serie die drei Saisonsiege, die für sie bisher zu Buche stehen. Die anfängliche Misere hatte natürlich Ursachen. „Uns sind zu Saisonbeginn zu viele Leistungsträger ausgefallen“, erklärt Kugler, dessen Elf erst mit entspannter Personallage zu punkten begann. Bewertung der Neuzugänge

Vier Akteure stießen im Sommer neu zum Verein. Ein halbes Jahr später sind mit Sascha Steidl und Stephen Perri nur noch zwei von ihnen da. Torhüter Steidl hatte zwar zunächst mangels Spielpraxis seine Anlaufprobleme, „hat sich dann aber im Verlauf der Hinrunde gesteigert“, sagt der Trainer. Der vom SV Kornwestheim gekommene Perri fiel zunächst länger verletzt aus, aber „als er dann fit war, erwies er sich als absolute Bereicherung. Auch menschlich und indem er sich auf dem Platz einbringt. Man merkt einfach, dass er auch als Stützpunkttrainer arbeitet“, lobt Kugler. Keine bleibenden Spuren haben dagegen David Martinez und Gabor Mayer hinterlassen. Im Winter hat der Kader nun gleich dreifachen Zuwachs bekommen. Mit Simon Fuchs kehrt ein erprobter Keeper nach einjähriger beruflicher Auszeit zurück, zudem hat man mit Marcel Pollaschek (SV Oppenweiler) und Klaus-Jürgen Jirao (SKG Erbstetten) zwei neue Offensivkräfte hinzubekommen. Bester Spieler

Mit Blick auf die schwache Vorrunde muss Kugler bei dieser Frage schmunzeln. Einen gehörigen Anteil am Aufschwung in November habe jedoch Philipp Renz gehabt, denn als er wieder fit war, siegte die SVG plötzlich. Sehr gut entwickelt habe sich zudem Sven Böhm. „Er ist ein polyvalenter Spieler, also sehr vielseitig, denn er spielt einfachen und effektiven Fußball, macht dabei wenig Fehler und ist auch noch torgefährlich“, sagt der Coach. Größte Enttäuschung

Vor allem zwei Spiele kommen Björn Kugler da in den Sinn. Zum einen das 1:4 in Fichtenberg. „Sonst sahen unsere Auftritte schon wie Sport aus, aber dort haben wir gar keine Gegenwehr geleistet. Der Platz war vereist und unsere Spieler haben schon beim Einlaufen einen Bogen um die eisigen Stellen gemacht“, erinnert er sich mit Grausen. Emotional noch niederschmetternder war jedoch das 4:5 in Schwaikheim am dritten Spieltag. Die SVG egalisierte einen 1:3-Rückstand zum 4:4-Ausgleich, hatte einen Mann mehr auf dem Platz und kassierte doch noch in der Nachspielzeit den 4:5-Knock-Out. „Das war ein richtiger Tiefschlag“, blickt der Coach zurück. Ausblick und Prognose

Ziel der Kirchberger kann angesichts der Ausgangslage nur der Klassenerhalt sein. „Wenn es normal läuft, haben wir sicher eine gute Chance“, glaubt Kugler, denn inzwischen sind die Langzeitverletzten allesamt zurück. „Mit Klaus-Peter Jirao haben wir zudem endlich einen gelernten Stürmer im Team“, begründet der SVG-Coach weiter seinen Optimismus vor der schon am 19. Februar mit dem schweren Gang zu Tabellenführer TSV Oberbrüden beginnenden Rückrunde.