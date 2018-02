Kirchberg/Fußball Lernprozess soll sich weiter fortsetzen

Eher ungewöhnlich für einen Kreisliga A-Vertreter ist es, dass der Trainer in Personalunion für sowohl die erste als auch die zweite SVG-Mannschaft verantwortlich zeichnet. Die Kader beider Teams sind daher nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern der Übergang ist durchlässig, was positive Effekte nach sich zieht: Nicht von ungefähr spielt die SVG-Zweite in der Staffel B5 Rems-Murr um die Meisterschaft mit, und mit Simon Braun, Steve Riedel sowie Jan Kowarsch klopfen drei Youngsters inzwischen vehement bei der Kirchberger Ersten an. „Wer im Training Leistung bringt, spielt auch am Sonntag“, sagt Arif Güdük nur lapidar und betont: „Es macht richtig Spaß, in Kirchberg zu arbeiten. Die Jungs ziehen gut mit, was man auch an der Trainingsbeteiligung sieht. Da sind wir konstant 30 Leute“, erzählt der SVG-Coach und stellt wie schon seine Vorgänger das gute Miteinander heraus: „Hut ab! Da habe ich in so manchem Verein schon ganz anderes erlebt.“