Kirchberg - Weil sie trotz der schlechten Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen ist, hat eine 60-jährige Fahrerin laut Polizeiinformationen am Dienstag, gegen 15 Uhr, auf der Landesstraße 1114 in Fahrtrichtung Backnang einen Unfall mit einem Schaden von 7000 Euro verursacht. Aufgrund von Schneeverwehungen sei die Fahrbahn glatt gewesen, teilen die ermittelnden Beamten mit. Als die 60-Järhige ihren Ford abbremste, geriet sie ins Rutschen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Sie rutschte in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Skoda einer 55-Jährigen zusammengestoßen ist. Alle Unfallbeteiligten blieben laut Behördenangaben unverletzt.