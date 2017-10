Kirchberg Feierlich am Herbstabend

Kirchberg - Der mit bunten Bändern geschmückte Besen hängt gut sichtbar draußen an der Kreuzung vor dem Musikerheim des Kirchberger Musikvereins. Auf dem Hof des Vereinsgeländes – direkt neben der Küche – stehen zwei große verzinkte Waschkessel. Sie werden mit Holz befeuert, und im brodelnd kochenden Wasser werden Schälripple, Salzfleisch, Kesselfleisch, Hals und Bug vom Schwein gegart. Für den guten Geschmack schwimmt dazu in jedem Kessel Suppengemüse – so wie man es sich eben für eine zünftige Schlachtplatte nach Hausmacher Art wünscht. Insgesamt 160 Kilogramm Schweinefleisch wurden so beim Schlachtfest des Musikvereins Kirchberg am Samstag und Sonntag zubereitet.