Zwischen Kirchberg und Backnang ersetzen Busse die S-Bahnen. Die Reisezeit verlängert sich um bis zu 17 Minuten. Die Busse von Backnang in Richtung Kirchberg fahren früher ab als die planmäßigen S-Bahnen. Die Busse halten in Backnang am ZOB, in Burgstetten-Erbstetten in der Ortsmitte und in der Burgstaller Straße, in Burgstall-Burgstall in der Rötesiedlung, dem Kelterweg, am Bahnhof und an der Murrbrücke und in Kirchberg an der Burgstaller Straße, am Rathaus und Bahnhof. Eine Fahrradmitnahme ist nicht möglich.