Kirchberg Expertenhefte von Grundschülern werden wieder ausgestellt

Auch die Schüler der unteren Klassen sind immer sehr interessiert und holen sich so bereits einige Tipps und Anregungen für ihr Expertenheft , wenn Sie dann in der 4. Klasse ebenfalls so ein Wunderwerk erstellen dürfen.Eine durchweg gute Benotung wird den Lehrerinnen Frau Haisch und Frau Gogos-Schick sicher sehr leicht fallen und wir bedanken uns auch bei hnen für die Unterstützung der Ausstellung.

Das Bücherei-Team freut über diese liebevolle Tradition der Ausstellung und bedankt sich herzlich bei den Schülern, die ihre Schätze den Besuchern zur Einsicht überlassen.