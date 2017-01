Kirchberg Einbrüche in Wohnhäuser und in die Schule

Kirchberg - Innerhalb kürzester Zeit sind in Kirchberg drei Einbrüche verübt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Wohnungen in der Straße Im Mühlwingert sowie die Grund- und Werkrealschule betroffen. ährend in die beiden Wohnhäuser am Donnerstag, zwischen 13 und 19 Uhr, eingebrochen wurde, wurde der Tatzeitraum beim Einbruch in die Schule zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend eingegrenzt. Die Täter gelangten in die Wohnhäuser, indem sie eine Kellertüre beziehungsweise ein Küchenfenster gewaltsam öffneten.