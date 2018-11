Kirchberg Ein Teil der Schule wird zur Kita

Kirchberg - Die Haupt- und Werkrealschule in Kirchberg ist seit einem halben Jahr Geschichte, der Bedarf an Kindergartenplätzen dagegen steigt. So liegt es nahe, die bislang von der Haupt- und Werkrealschule belegten Räume im Schulgebäude B teilweise künftig als Kindertagesstätte zu nutzen. Das dazu nötige Umbau- und Sanierungskonzept des Marbacher Architekten Gerd Beutelspacher haben die Kirchberger Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig gebilligt.