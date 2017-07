Kirchberg Die Bauherren müssen wohl erstmals ausgewählt werden

Was in anderen Kommunen gang und gäbe ist, kommt nun auch auf Kirchberg zu: Die Nachfrage für die Bauplätze, so erwartet es die Gemeindeverwaltung, wird das Angebot deutlich übersteigen. Der Rat legte deshalb in seiner Sitzung mehrere Auswahlkriterien fest, um eine faire Vergabe gewährleisten zu können.

Fest steht: Die Plätze werden nur an Kirchberger Bürger veräußert. Unterschieden wird dabei darin, wie lange ein Interessent bereits in Kirchberg wohnt oder wohnte, wie alt er ist (Hornek: „Wir wollen jungen Familien eine Chance geben.“) und wie hoch die Anzahl der Kinder ist, oder etwa, ob sein Arbeitsplatz sich in der Gemeinde befindet und ob er sich ehrenamtlich engagiert. „Ich bin froh, das die letzten 20 Jahre nicht gebraucht zu haben“, sagte Frank Hornek, der aber all denjenigen bereits Hoffnung machte, die im Baugebiet Berg nicht zum Zuge kommen werden. „Am Rappenberg sind 60 weitere Bauplätze vorgesehen. Dort werden diejenigen dann sicherlich weit oben auf der Liste stehen.“ Gudrun Wilhelm von der Freien Liste Kirchberg meinte, dass die Maßstäbe, die bei der Auswahl gesetzt werden, für dieses Mal in Ordnung seien. „Wir sollten dann aber eruieren, wie gut wir damit gefahren sind, und für den Rappenberg neu entscheiden.“