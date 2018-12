Kirchberg Das „erfolgreichste Theater der neuen Welt“

Den ersten sinnlichen Genuss gibt es mit schwäbischen Leckereien. Schnitzel, Viertele von ortsnahen Herstellern und mehr wird durch den Chor „Colores“ organisiert. Zum Musikauftakt bringt „Euphoria“ von Martin Scharnagl den Saal zum Schwingen. Die rund 60 Musiker des großen Orchesters beginnen ganz klassisch mit dem fröhlichen Konzertmarsch. „Er ist der Urvater der Operetten“, erklärt Moderatorin Annette Pauleit Details zum Komponisten Jacques Offenbach, gerade wie bei den folgenden Titeln. Mit Offenbachs Ouvertüre „Les Savojardes“ wird klar, an dem Abend werden unterschiedliche Stilrichtungen vorgetragen, Weihnachtliches gibt es allerdings nicht. Man habe alle für das Blasorchester arrangierten Stücke eigens für den Jahreshöhepunkt des Vereins neu einstudiert, erklärt Mayer dazu. Außerdem, dass das Durchschnittsalter von 20,1 Jahren ein gutes Licht auf die Arbeit des Vereins werfe. Mit dem Walzer „Im schönen Elbetal“ von Frantisek Kmoch wiegt das Orchester, angeleitet durch Holger Wägerle, die Festgemeinde weiter durch den Abend. „Highlights from Annie“ (Charles Strouse) bringt mit Musicaltönen flotte Unterhaltung. Festliche Stimmung verbreitete das in den Orchestervortrag integrierte Flügelhorn-Solo von Stephanie Dubbert mit dem ruhigen Stück „MyDream“ (Peter Leitner). „Musik ist das erfolgreichste Theater der neuen Welt“, zitiert Mayer den Literaturkritiker Helmut Karasek. Er stellt es vor die üppige Ehrenliste der Aktiven, die am Samstag ausgezeichnet werden. Musikerfreuden und Spektakel könnten nur mit vielen helfenden Händen stattfinden, so Mayer. Eine gemeinsame Regel für den Verein bestehe: „Es muss eine verschworene Gemeinschaft da sein, ein Team, das an einem Strang zieht“, lobt er den Einsatz. Zum Ehrenständchen mit dem „Alte Kameraden“-Marsch von Carl Teike klatscht das Publikum ausgelassen mit.