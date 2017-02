Kirchberg BdS kann auch ohne Vorsitzenden bestehen

Kirchberg - Gibt es für den Bund der Selbständigen (BdS) in Kirchberg überhaupt eine Zukunft? Das war die wichtigste Frage, auf die bei der Hauptversammlung des Vereins am Mittwochabend eine Antwort zu finden galt. Denn der Vorsitzende Wolfgang Bezner stellte sich aus privaten Gründen nicht zur Wiederwahl (wir berichteten). Zwar konnte in der Sitzung kein Nachfolger für den 62-Jährigen gefunden werden. Doch war eine Erkenntnis des Abends: Der BdS ist auch ohne Vorsitzenden weiterhin handlungsfähig.