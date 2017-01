Kirchberg - Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr die K 1835 zwischen Neuhof und Kirchberg. Weil ihm in einer scharfen Linkskurve auf seiner Fahrspur ein silbernes Auto entgegengekommen war, musste er nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Neuhof. Am Auto des 24-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.