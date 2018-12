Kirchberg - Schaden in Höhe von 2000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag in der Pfarrgartenstraße ereignet hat. Ein 65-jähriger LKW-Fahrer wollte gegen 12.50 Uhr nach links in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei schwenkte sein Sattelauflieger allerdings nach rechts aus und beschädigte einen Mercedes, der am Straßenrand abgestellt worden war.