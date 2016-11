Kirchberg 178 Schüler wegen Gasgeruchs in Sicherheit gebracht

Kirchberg - Kurzzeitig helle Aufregung hat es am Freitagvormittag auf dem Gelände der Schule in Kirchberg gegeben. Feuerwehrkommandant Rainer Drexler, der zugleich auch Hausmeister an der Schule ist, stellte bei einem Rundgang Gasgeruch fest. „Mein erster Gedanke war, dass der von der Gasübergabestation herrühren müsste“, sagte Drexler. Da das Schulgebäude in der Nähe liegt, seien die insgesamt 178 Schüler zur Sicherheit evakuiert und in der rund 300 Meter entfernten Turnhalle untergebracht worden. Ein Großteil der Jungen und Mädchen sei allerdings bereits in der Turnhalle gewesen, da dort eine Veranstaltung des JudoTeams Steinheim stattgefunden habe.