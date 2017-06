Kaufland Steinheim Frische im neuen Gewand

Eingangsbereich

Ein Wagen für alle? Das gehört bei Kaufland zukünftig der Vergangenheit an. Im Rahmen der Sanierung werden verschiedene Typen für die Kunden bereit gestellt. Die Einkaufswagen verfügen dann über unterschiedliches Volumen. Außerdem gibt es Exemplare speziell für Familien und für Menschen mit Handicap. Der Eingang gestaltet sich in Zukunft heller und offener. Und auch die Kundentoiletten werden auf den neusten Stand gebracht. „Diese stehen auch während der Bauphase zur Verfügung, allerdings mittels einer Containerlösung“, so Gunter Schwarz. Ein Thema, das generell für die Baumaßnahme Gültigkeit hat – die Kunden können während der gesamten Bauzeit ihre Einkäufe erledigen. Bereits im September ist der neue und breitere Eingangsbereich zugänglich.

Mobiliar und Klimatisierung

Die bisher genutzten Regale verabschieden sich mit dem Umbau vollständig. Stattdessen wird neues Mobiliar in Holzoptik seinen Platz in der Steinheimer Filiale finden. „Die neuen Regale werden künftig niedriger sein“, erklärt Fuhrmann. Heißt konkret: Die Regale haben eine maximale Platzierungshöhe von 1,80 Meter. Das verschafft dem Kunden eine bessere Übersicht über die Verkaufsfläche. Und auch die Beleuchtung sowie die Haustechnik werden auf den neusten Stand gebracht – die funktioniert dann dank eines größeren Stromaggregats auch in Krisenfällen. Das wird aus der hauseigenen Fotovoltaik-Anlage gespeist. Stromausfall? „Bei uns kann man immer einkaufen“, so Uwe Fuhrmann. Hinzu kommen eine neue Sprinkleranlage und eine Klimaanlage, führt Uwe Fuhrmann aus: „Die heißen Tage sind vorbei.“

Regionalität

Zukünftig setzt man im Kaufland Steinheim verstärkt auf Produkte aus der Region. Im Getränkemarkt wird das durch den Verkauf von Weinen der lokalen Winzer bereits gelebt. Nun will man im Bereich Gemüse, Obst und Wurst nachziehen. Ein Beispiel dafür ist der Stand mit Kartoffeln aus Lauffen, der bislang auf dem Parkplatz beheimatet gewesen ist. Dieser wird im Zuge des Umbaus in die Marktfläche integriert. „Die Region ist wirtschaftlich stark“, erklärt Uwe Fuhrmann, „und wir wollen auf genau diese Stärke setzen.“ Die Bauarbeiten an der Center-Filiale dauern voraussichtlich bis September 2018 an. Das Steinheimer Kaufland bleibt aber den gesamten Zeitraum über geöffnet – lediglich einzelne Bereiche werden für die Arbeiten abgetrennt. Im Rahmen dessen wird es kleinere Veränderungen bei der Produktplatzierung geben. Bei Fragen können sich die Kunden gerne an die Mitarbeiter wenden.