Steinheim

Es war schon zu erwarten, dass der „Musikalische Abend“ der katholischen Kirchengemeinde „Heilig Geist“ in der ganz besonderen Atmosphäre der Bruder Klaus-Kirche in Höpfigheim so einige Überraschungen bieten würde. Und so war es denn auch. Der Abend begann mit guten Gesprächen vor der Kirche bei Glühwein, Punsch und Häppchen, bevor Damir Balija und seine Tochter Miriam den ersten Teil des Konzertes mit Rock- und Pop-Balladen zur Gitarrenmusik gestalteten.